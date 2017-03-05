Швейцария часто ассициируется с миром и спокойствием. Но известен такой исторический факт: с середины ХХ века швейцарские войска трижды вторгались в княжество Лихтенштейн. Последний случай произошел ровно десять лет назад.

Красивая, горная, богатая Швейцария сохраняет нейтралитет более двух сотен лет. Она уклоняется от вхождения в различные военные организации, но при этом поддерживает хорошо тренированную армию, кроме того, в стране существует и обязательная воинская служба.

В Альпах, между Швейцарией и Австрией, находится одно из самых богатых государств Европы — княжество Лихтенштейн, ассоциированное со Швейцарией. Но если в Швейцарии военный бюджет составляет около 4,5 миллиардов евро, а в активной службе находятся около 22 тысяч военнослужащих, то Лихтенштейн еще с 1868 года не имеет собственной армии.

Как по географическому расположению, так и по историческим причинам, у Лихтенштейна нет четко очерченных государственных границ, и не удивительно, что многие швейцарцы эту монархию считают одним из регионов своей страны. Можно сказать, что юридически Швейцария является гарантом безопасности своего маленького соседа. Портал War History Online обращает внимание на три ситуации за последние 30 лет, когда швейцарские военные, пусть весьма условно, но вторгались в Лихтенштейн.