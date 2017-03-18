Он, впрочем, подчеркнул, что это лишь один из потенциальных вариантов с учетом возможного развития ситуации.

В комментарии для Independent Jornal Review Тиллерсон указал, что главной целью Вашингтона остается свертывание ядерной программы КНДР. "И освобожденный от ядерного оружия Корейский полуостров устраняет любую мысль о появлении у Японии атомных вооружений или необходимость этого", - сказал госсекретарь.

Тем не менее, продолжал он, США "не могут предсказывать будущее". "Поэтому мы считаем важным, чтобы у каждого в регионе было ясное понимание того, что обстоятельства могут дойти до той точки, когда по соображениям взаимного сдерживания нам, возможно, придется рассмотреть это", - цитирует Тиллерсона ТАСС.