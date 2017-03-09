По мнению ученого, в настоящее время мир находится под угрозой уничтожения в результате биологической или ядерной войны. Это является проявлением свойственной человеку агрессии, которая ранее способствовала эволюции.

"Нам нужно контролировать этот унаследованный инстинкт при помощи логики и здравого смысла", — полагает Хокинг. Он отмечает, что это может обеспечить "какая-то форма мирового правительства", что, по мнению ученого, не исключает возникновения других проблем, в том числе диктатуры.

Хокинг многократно выступал с неоднозначными заявлениями. Например, ранее он провозгласил наступление "самого опасного времени на планете", а также призвал бежать с Земли и игнорировать инопланетян. В 2015 году британский ученый заявил о планах стать торговой маркой.

Главный научный результат Хокинга связан с описанием излучения черных дыр. К исследованию физика подтолкнул визит в СССР, состоявшийся в 1970-е годы, в результате которого британец узнал, что Владимир Грибов считает самим собой разумеющимся то, что черные дыры излучают вследствие вакуумных флуктуаций. Советский физик не опубликовал по этому поводу ни одной статьи, а Хокинг количественно рассчитал тепловой спектр черной дыры.

Широкую известность Хокинг получил после того, как в апреле 1988 года была опубликована его научно-популярная книга "Краткая история времени". Она переведена на десятки языков и издана общим тиражом более 10 миллионов экземпляров.