Ответственность за нападение на приемную управления ФБС в Хабаровске взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает у себя в Twitter SITE Intelligence Group. Между тем СКР опроверг связь напавшего на УФСБ с террористическими организациями.

Ранее 21 апреля по факту атаки на приемную УФСБ и тир было возбуждено дело по трем статьям: об убийстве двух и более лиц, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Следствие не располагает данными, подтверждающими связь нападавшего на хабаровскую приемную управления ФСБ с международными террористическими организациями, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

"Полученные на настоящий момент данные позволяют следствию полагать, что преступление совершено приверженцем неонацистских взглядов, исповедующим ненависть к людям иных национальностей. При этом у следствия нет никаких оснований, подтверждающих связь нападавшего с международной террористической организацией, якобы приписавшей себе это преступление", — заявил она.

21 апреля житель Хабаровска Антон К. 1999 года рождения открыл стрельбу в приемной спецслужбы. Сотрудник ведомства и один из посетителей были убиты, еще один посетитель ранен. Нападавшего ликвидировали.

Также в пятницу стало известно, что осуществивший атаку на приемную УФСБ в Хабаровске подросток ранее вместе с сообщниками совершил налет на местный тир. В результате был убит охранник, из хранилища были похищены 25 единиц оружия. Предполагаемого соучастника стрелка — 29-летнего уроженца Ставрополья — задержали на съемной квартире. У него изъяли боевой автомат Калашникова.