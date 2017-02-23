О начале штурма аэропорта Мосула и близлежащей военной базы аль-Газлани иракскими войсками стало известно в четверг утром. Операция проходила при поддержке международной коалиции во главе с США.

Как сообщает корреспондент Би-би-си Квентин Соммервилль, сопровождающий передовые отряды иракских войск в битве за Мосул, взлетно-посадочная полоса аэропорта почти полностью уничтожена исламистами, однако контроль над территорией аэропорта позволит правительственным войскам блокировать возможный подход подкрепления исламистов с юга.

Восточная часть города была освобождена от боевиков "Исламского государства" в прошлом месяце. Операция по освобождению западной части началась на прошлой неделе, а в начале этой недели военные заявили об освобождении нескольких деревень к югу от города.

Наземная операция по освобождению города от джихадистов, поддержанная шиитским ополчением, курдскими вооруженными формированиями и авиацией коалиции во главе с США, началась в октябре прошлого года. В итоге боевиков удалось выбить из восточных районов Мосула.

Через несколько недель наступление приостановилось из-за плохой погоды. Кроме того, войска то и дело попадали под обстрелы снайперов, а также становились легкой мишенью для смертников. Однако в конце декабря власти Ирака объявили о начале второй фазы наступления.

Более 100 тысяч человек покинули свои дома в районе Мосула. Представители ООН предупреждают, что эта цифра, вероятно, будет возрастать по мере продвижения проправительственных сил вглубь города.