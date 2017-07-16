Глава правительства Израиля сделал это заявление в ходе пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Израиль выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, которое достигли США и Россия, поскольку оно увековечивает иранское присутствие в этой стране", — сказано в сообщении.

Как сообщил Haaretz источник в дипломатических кругах, Тель-Авив "осознает намерение Ирана" существенно расширить свое присутствие в Сирии. Иран, по словам собеседника издания, заинтересован не только в отправке своих советников в Сирию, но и в размещении в этой стране своих вооруженных сил, включая создание авиабазы для иранских самолетов и военно-морской базы для флота.

"Это уже меняет картину в регионе по сравнению с тем, что там [в Сирии] было до сих пор", — сказал чиновник.

Соглашение о перемирии на юго-западе Сирии было достигнуто в результате переговоров России и США 7 июля. Как сообщало агентство Associated Press, в переговорах также принимали участие Израиль и Иордания.