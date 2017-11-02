"Я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно", — написал он.

По словам Кадырова, решение о захоронении тела Ленина "будет самым верным с исторической точки зрения".

"При этом решение о захоронении не должно быть выборочным. Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга", — отметил он.

Кадыров подчеркнул, что принимать решение по данному вопросу должен президент России Владимир Путин.