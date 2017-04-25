Невзирая на ограничения, властям Северной Кореи удалось создать широкую сеть для закупки подсанкционных товаров, а также сохранить доступ к международной банковской системе.

Бывший лидер Северной Кореи Ким Чен Ир каждый год получал на свой день рождения роскошный подарок — 16 февраля местный банк North East Asia Bank перечислял в казну 20 млн долларов США. "Нашей основной задачей было обеспечивать деньгами руководство страны", — рассказывает бывший менеджер банка Ким Кван Чжин.

North East Asia Bank создал совместное предприятие со страховым обществом и зарабатывал на страховых взносах. Утверждают, что на тот момент финансовое учреждение возглавлял Чан Сон Тхэк — муж сестры Ким Чен Ира, казненный в декабре 2013 года.

Ким Кван Чжин не был лично знаком с бывшим лидером КНДР, лишь отправлял ему ежемесячные отчеты. Свою работу он делал хорошо, поэтому в 2002 году был назначен руководителем отделения North East Asia Bank в Сингапуре, куда и отправился вместе с женой и сыном. Однако несколько месяцев спустя им заинтересовались северокорейские спецслужбы.

"Начальство сообщило мне о том, что кто-то из Сингапура передает конфиденциальную информацию о руководстве КНДР американским и японским спецслужбам", — вспоминает бывший сотрудник банка. Ким Кван Чжина заподозрили в государственной измене.

