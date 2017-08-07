Дель Понте, ранее известная своими расследованиями преступлений против человечности в бывшей Югославии, а еще раньше - коррупционных скандалов в Кремле конца 1990-х годов, работала в Комиссии ООН по расследованию в Сирии почти пять лет.

"Я в смятении, я сдаюсь, - сказала она швейцарской газете Blick. - Я написала заявление об отставке и отправлю его в ближайшие дни".

"Все [стороны конфликта] в Сирии - на стороне зла. Правительство Башара Асада совершало ужасные преступления против человечности и применяло химическое оружие. А оппозиция сейчас состоит из экстремистов и террористов", - добавила она.

Карла Дель Понте во второй половине 1990-х годов занимала пост генерального прокурора Швейцарии, а позже была прокурором Международного трибунала по бывшей Югославии, а также трибунала по Руанде.

В результате гражданской войны в Сирии погибли уже более 300 тысяч человек, миллионы стали беженцами или вынужденными переселенцами.

"Я ухожу из этой комиссии, которая не подкреплена никакой политической волей, - сказала Дель Понте в ходе дискуссии на кинофестивале в Локарно. - У меня нет никакой власти, пока Совет Безопасности [ООН] бездействует. Для Сирии нет справедливости".

Задача комиссии - расследовать нарушения прав человека и военные преступления в Сирии с начала конфликта в марте 2011 года.

Члены комиссии подготовили десятки докладов, но следователи так и не получили доступ в саму Сирию, вместо этого они вынуждены опираться на интервью, фотографии, медицинские записи и другие документы.

По словам Дель Понте, она никогда раньше не видела подобных преступлений - даже в бывшей Югославии или Руанде.

Дель Понте и другие члены комиссии неоднократно призывали Совет Безопасности направить сирийское дело в Международный уголовный суд.

В заявлении, распространенном комиссией, выражается благодарность Дель Понте за ее вклад в работу органа, а также "за ее личные усилия и вмешательство с целью поддержки дела справедливости".