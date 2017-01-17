"Уже сегодня население на территории между побережьем Средиземного моря и долиной реки Иордан в основном является нееврейским", — сказал Керри, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Керри, сейчас палестинцы на Западном берегу реки Иордан живут по израильским военным законам, тогда как на израильтян в поселениях на этих территориях распространяются израильские гражданские законы.

Госсекретарь напомнил, что много раз обсуждал ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. "И почти всегда я говорил ему: вы пытаетесь изменить карту мира в одностороннем порядке. И если вы продолжите это делать, то у вас будут проблемы в том числе и с нами, потому что речь идет о доверии к нам", — добавил он.

Госсекретарь также напомнил, что "как республиканские, так и демократические администрации США в течение многих лет выступали против строительства израильских поселений на палестинских территориях".

В то же время Керри подчеркнул, что является "горячим сторонником Израиля". Он также выразил уверенность в том, что идея создания двух государств на Ближнем Востоке остается жизнеспособной.

15 ноября прошлого года министр образования Израиля Нафтали Беннет заявил, что приход к власти в США Дональда Трампа открывает возможность для Тель-Авива отказаться от заявленной приверженности делу создания Палестинского государства. "Ни для кого не секрет: я думаю, что создание Палестины в сердце Израиля было большой ошибкой. Я считаю, мы должны принести альтернативные новые идеи вместо нынешнего подхода, предусматривающего существование Палестинского государства", — добавил он.