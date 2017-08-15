Ким Чен Ын в беседе с командованием армии подчеркнул, что военные "должны быть всегда готовы к действию в любой момент, когда решить партия". При этом лидер отметил, что спешить с резкими решениями не собирается, а хочет еще немного "посмотреть на безрассудные и глупые поступки янки", сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

Лидер КНДР также посоветовал Вашингтону "с ясной головой" взвесить плюсы и минусы от конфликта с Северной Кореей, а также подумать, "для какой стороны нынешняя ситуация является более неблагоприятной".

"Чтобы разрядить напряженность и предотвратить опасный военный конфликт на Корейском полуострове, необходимо, чтобы США сначала сделали правильный выбор и показали это своими действиями. Вашингтон должен немедленно прекратить высокомерные провокации против КНДР и отказаться от односторонних требований", — заявил Ким Чен Ын.

На минувшей неделе северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама. Президент США Дональд Трамп на это заявил, что КНДР ждут "большие неприятности" в случае атаки на остров в Тихом океане, являющийся американской территорией. "Если что-то случится с Гуамом, в Северной Корее будут большие, большие неприятности", — пригрозил американский лидер.

Вслед за этим официальная пресса КНДР сообщила о вступлении в ряды северокорейской армии около 3,5 млн добровольцев. Отмечалось, что граждане подают заявки на поступление или повторное заключение контракта на военную службу, чтобы дать отпор США.

Накануне американские СМИ узнали, что успех Северной Кореи в испытаниях межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь побережья США, стал возможен благодаря покупкам на черном рынке мощных ракетных двигателей с украинского завода "Южмаш". В Киеве информацию опровергли, заявив, что она, скорее всего, "спровоцирована российскими спецслужбами".