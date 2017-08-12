Как передает NEWSru.com, по данным официального северокорейского издания, 3 млн 475 тысяч граждан подали заявки на поступление или повторное заключение контракта на военную службу. Желание стать добровольцами изъявили студенты, молодые рабочие и отставные военные, сообщила газета.

В публикации отмечается, что корейцы становятся добровольцами ради того, чтобы дать отпор США. "Все люди восстают по всей стране, чтобы тысячи раз нанести ответный удар США", - сообщает газета. В одной только провинции Хванхэ-Пукто 89 тысяч молодых людей "умоляли зачислить и перезачислить их" в армию, утверждает издание. В округе Даэдон провинции Южный Пхеньян более 20 тысяч студентов, членов партии и рабочих подали заявки на призыв или повторный набор, сообщает газета.