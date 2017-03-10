Конституционный суд Южной Кореи признал законным решение парламента страны об импичменте президента страны Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала, сообщает агентство Reuters. Это решение означает, что глава государства будет лишена президентской неприкосновенности и должна немедленно освободить государственную резиденцию "Голубой дом" в центре Сеула. В течение 60 дней в Южной Корее пройдут досрочные президентские выборы.

Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту 9 декабря. Президент была отстранена от своих обязанностей до решения Конституционного суда. Отмечается, что Пак Кын Хе стала первым демократически избранным лидером Южной Кореи, который досрочно покидает свой пост.

Политический скандал в стране разгорелся прошлой осенью после того, как стало известно, что президент допустила к секретным документам свою подругу. По версии следствия, Чхве Сун Силь, не занимая государственных постов, участвовала в принятии политических решений, а также вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций для своих фондов.

В настоящее время обязанности президента Южной Кореи исполняет премьер-министр страны Хван Ге Ан.

Пропрезидентская Партия свободы Южной Кореи признала решение Конституционного суда, утвердившего импичмент главы государства. Об этом говорится в сообщении, распространенном политическим объединением, которое цитирует ТАСС. "Мы уважаем вердикт суда и принимаем его", — отмечается в документе.

В сообщении указывается, что Партия свободы "разделяет ответственность за последствия импичмента" и приносит искренние извинения за то, что не оправдала ожидания избирателей.

В соответствии с законом, в связи с импичментом Пак Кын Хе лишается полагающихся бывшим президентам страны привилегий: пожизненной пенсии в размере 70% от зарплаты (около 12 млн вон или 10,4 тысячи долларов), трех помощников, личного водителя и бесплатного медицинского обслуживания в государственных клиниках. Кроме того, ей будет предоставлена охрана на протяжении пяти, а не десяти лет.

Экс-президент утратит и иммунитет от уголовного преследования, что позволит южнокорейской прокуратуре допросить Пак Кын Хе по громким коррупционным делам ее подруги Чхве Сун Силь и фактического главы группы компаний Samsung Ли Чжэ Ена. По мнению прокуратуры, президент могла быть непосредственно вовлечена в эту преступную деятельность.