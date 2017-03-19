"Мы оплакиваем нашего игрока, нашего брата, друга, сына и вечного центра обороны Эстевао Альберто Жино, которому было всего 19 лет и у которого были неплохие перспективы в футболе. Вчера он стал жертвой крокодила на берегу реки Замбези", - говорится в сообщении.

Как сообщил менеджер клуба Эди Карвальо, слова которого приводит портал 101greatgoals.com, крокодил внезапно выпрыгнул из воды, схватил игрока и уволок в воду. Два друга футболиста, которые были в тот момент рядом, очень испугались, когда услышали крики, но ничего не смогли сделать. Длина крокодила достигала пяти метров.