Мощный южнокорейский сухогруз "Стеллар Дейзи" исчез в Южной Атлантике. На его борту находились 24 моряка.

Как сообщает Франс-пресс со ссылкой на представителя ВМС Уругвая, на спасательном плоту найдены живыми два матроса-филиппинца.

В минувшую пятницу член экипажа сухогруза послал текстовое сообщение компании-оператору о том, что в корабле течь и он быстро кренится.

Уругвайские ВМС передали сообщение проходившему в той же акватории торговому судну, начавшему поиски сухогруза и сообщившему, как сказал представитель военных моряков, о сильном запахе топлива.

По сообщению корейского агентства Ренхап, двое спасенных матросов были обнаружены торговыми кораблями, оказывавшими содействие в поисковой операции.

"Поиски еще 22 человек продолжаются", — сообщил агентству Рейтер представитель министерства иностранных дел Южной Кореи, добавив, что страна попросила помощи у Бразилии и Уругвая.

"Стеллар Дейзи" отосится к разряду крупнотоннажных рудовозов водоизмещением в 260 000 тонн, им управляет южнокорейская компания Polaris Shipping, однако ходило оно под флагом Маршалловых островов. На судне находились 16 филиппинских и 8 южнокорейских моряков.

По сообщениям Рейтер, оно вышло из Бразии в Китай с грузом железной руды.