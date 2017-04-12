Увидев дипломатов, сотрудники американских СМИ начали выкрикивать вопросы, которые касались в основном позиции Вашингтона по Сирии.

"Правда ли, что вы поддерживаете правительство Сирии? Как вы можете прокомментировать вчерашние заявления Белого дома?" — спросила одна из журналисток, примеру которой последовали и ее коллеги.

"Кто вас воспитывал? Кто учил вас манерам?" — спросил в ответ Лавров. После чего глава МИД РФ произнес свою приветственную речь, передал слово Тиллерсону и, выдержав паузу, обратился к журналистке со словами: "Теперь можете кричать, если хотите". В ответ та улыбнулась и поблагодарила Лаврова.

После этого американские журналисты снова начали выкрикивать вопросы, на этот раз адресованные Тиллерсону, однако они остались без ответа, передает ТАСС.

Вот как описала события в особняке МИД РФ представитель российского МИД Мария Захарова. "В момент, когда главы внешнеполитических ведомств России и США вошли в зал, они "истошно закричали": "Mister Lavrov, mister Lavrov… "Особняк вздрогнул. Такого "базара" его столетние своды не помнили. "Кто вас учил манерам?" — спросил глава МИД. Все затихли", — сообщила Захарова на своей страничке в Facebook.

В начале встречи Лавров отметил своевременность визита госсекретаря США в Москву, сообщает Newsru.com. "Ваш приезд весьма своевременный. Он предоставляет столь необходимую возможность, чтобы, как и договаривались президенты России Путин и США Трамп, откровенно и честно попытаться прояснить перспективы взаимодействия по всем этим вопросам, прежде всего по формированию широкого антитеррористического фронта", — заявил он.

Глава МИД РФ отметил, что в России "не раз подтверждали нашу готовность к конструктивному, равноправному диалогу и сотрудничеству на основе учета законных интересов друг друга". "Это наша последовательная линия, она формируется исключительно в русле международного права, а не под воздействием сиюминутной конъюнктуры или ложного выбора — "либо вы с нами, либо против нас", — отметил он.

В то же время, продолжил Лавров, из США за прошедшие пару месяцев звучало множество "неоднозначных", а порой и "противоречивых идей", в связи с чем у Москвы возникло немало вопросов.

"Помимо заявлений, мы совсем недавно наблюдали весьма тревожащие действия, когда была предпринята противоправная атака против Сирии", — напомнил министр иностранных дел. Он отметил, что российское руководство уже высказало свою позицию по данному вопросу. "Считаем принципиально важным не допустить рисков рецидивов подобных акций в будущем", — резюмировал Лавров.

Тиллерсон прибыл в Россию накануне с двухдневным визитом — первым для него в качестве госсекретаря США. Cтороны обсудят актуальные вопросы международной повестки, в том числе борьбу с терроризмом, урегулирование международных конфликтов между Палестиной и Израилем, в Сирии, Йемене, Ливии, Афганистане, деэскалацию напряженности на Корейском полуострове, невыполнение Киевом своих обязательств в рамках минских соглашений, вопросы двусторонних отношений.