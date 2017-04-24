"Мы рады, что Вы приняли наше приглашение, хотя оно было направлено достаточно давно. Всегда лучше встречаться и обсуждать вопросы", — цитирует Лаврова агентство ТАСС.

Сергей Лавров отметил, что Россия нацелена на полноценное восстановление диалога с ЕС, передает РИА "Новости". "Мы переживаем непростой период в отношениях России с Западом… Мы по-прежнему нацелены на восстановление сотрудничества с ЕС, нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером, с народами которого у нас очень много общего в историческом, культурном и ценностном отношении", — заявил он.

Глава российского МИД также выразил признательность внешнеполитической службе ЕС за соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге. "Этот бесчеловечный акт стоит в одном ряду с другими террористическими преступлениями, которыми были охвачены другие европейские города.Поэтому видим необходимость сконцентрироваться на наших общих реальных угрозах, а не вымышленных рисках безопасности", — заявил он.