"Его интересовали, прежде всего, с этого он начал, подробности тех решений, которые были вынужденно приняты нами в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями в конгрессе США", — отметил глава МИД РФ после встречи.

Как заверил Лавров, "мы эти разъяснения дали". По его словам, это было сделано на основе интервью президента России Владимира Путина телеканалу "Россия 1".

"Там все подробно было сказано, объяснены причины тех решений, которые мы приняли после длительных ожиданий, что Соединенные Штаты все-таки не пойдут по пути конфронтации", — подчеркнул глава российского МИДа. Он выразил сожаление, что "русофобская настроенность" членов конгресса США "помешала этому сбыться".

"Мы напомнили о тех пониманиях, которые были достигнуты на встрече президентов России и США в Гамбурге, в том числе о необходимости наладить сотрудничество в сфере кибербезопасности, борьбы с киберпреступностью, предотвращения киберпреступлений", — добавил российский министр.

"Говорили и о том, что необходимо наладить профессиональный, деполитизированный, прагматичный диалог по вопросам договора о ракетах средней и меньшей дальности. Мне показалось, что мы нашли понимание у государственного секретаря, и поручения нашим экспертам будут даны", — отметил Лавров.

"Мы напомнили о том, что и президент США, и госсекретарь обещали, что в ближайшее время приедет специальный представитель США по украинскому урегулированию, господин Волкер. Рекс Тиллерсон подтвердил, что такой контакт с нашим представителем [помощником президента России] Владиславом Сурковым запланирован и состоится в самое ближайшее время", — заявил Лавров.

Он также заявил, что встречи замруководителей внешнеполитических ведомств России и США Сергея Рябкова и Томаса Шеннона будут продолжаться.

По словам Лаврова, Россия предлагает создать "дорожную карту" восстановления доверия к КНДР. Он добавил, что у России и Китая общая позиция по ситуации с КНДР — это продвижение к политическому процессу путем замораживания ядерных и ракетных испытаний Северной Кореи с одновременным замораживанием военных учений США с Японией и Южной Кореей.

Сергей Лавров рассказал журналистам и о предложении России по урегулированию Корейского кризиса: разработка "дорожной карты" постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров.

Министр также затронул тему другого военного договора между Россией и США — о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). По его словам, это входит в категорию вопросов "стратегической стабильности".

"К февралю 2018 года должны быть достигнуты полностью все уровни, все ограничения, которые установлены договором об ограничении стратегических наступательных вооружений", — сообщил глава российского МИДа.

По его словам, соответствующий двухсторонний механизм должен обеспечить возможность исполнения обязательств каждой из стран.

Договор о РСМД, подписанный еще в 1987 году, запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступил в силу 5 февраля 2011 года и рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на 5 лет.

Предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а также межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.