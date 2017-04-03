По предварительным данным, полученным после обработки 94,32% бюллетеней, за Ленина Морено проголосовали 51,07% избирателей. Его соперник, представитель правоцентристского движения CREO, экс-банкир Гильермо Лассо получил 48,93% голосов.

Президент Эквадора Рафаэль Корреа сразу после объявления первых предварительных официальных результатов выборов нового главы государства заявил о проигрыше правых сил.

"Большая новость для великой родины: революция вернула себе победу в Эквадоре, правые силы побеждены, несмотря на их миллионы и СМИ, более чем два процента разницы, Ленин - президент", - написал Корреа в своем микроблоге в Twitter.

По мнению Корреа, уходящего с поста в мае, это означает моральный проигрыш правых, передает РИА "Новости".

Президент также сообщил о беспорядках, которые начались в нескольких регионах страны после объявления итогов президентских выборов, передает ТАСС. "Как жаль! Вспышки насилия в Кито, Эсмеральдас, Ибарре и Асогес. Они хотят добиться с помощью насилия того, чего не смогли добиться на голосовании", - написал он в Twitter.

В настоящее время около здания Национального избирательного совета в Кито проходят митинги как сторонников оппозиции, так и людей, проголосовавших за кандидата от правящего альянса.

Между тем Ленин Морено вновь исполнил несколько песен перед своими сторонниками. В частности, политик спел вместе с действующим главой государства Рафаэлем Корреа чилийские композиции "Мы победим" и "Пока мы едины - мы непобедимы", популярные среди сторонников экс-президента Чили Сальвадора Альенде. После завершения первого тура выборов, состоявшегося 19 февраля, Морено спел несколько песен, написанных испанскими композиторами Жоаном Мануэлем Серратом и Хосе Луисом Арментеросом.

Оппозиция отказалась признавать предварительные итоги выборов. Гильермо Лассо обвинил власти страны в стремлении фальсифицировать итоги президентских выборов в Эквадоре. Об этом он заявил в воскресенье, выступая перед своими сторонниками "Мы представим наши возражения во всех 24 провинциях страны", - сказал Лассо в своей речи, которую транслировал телеканал Televicentro (TVC).

"Они перешли черту, решив нарушить волю народа. С помощью фальсификаций они хотят сформировать нелегитимное правительство", - добавил политик. Он также призвал своих сторонников "не поддаваться на провокации" и избегать насилия.