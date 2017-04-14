Единственный автомобиль, которым владеет депутат — Lada 4х4. Ему принадлежат два земельных участка, шесть домов, два гаража, хозпостройка, навес и бассейн.

Рост дохода Жириновского связан с продажей недвижимости, сказал Русской службе Би-би-си помощник депутата. О какой недвижимости идет речь, он не уточнил. В предыдущей декларации у Жириновского было на два земельных участка больше.

Другие лидеры думских фракций заработали за прошлый год значительно меньше. Так, лидер ″Справедливой России″ Сергей Миронов задекларировал 4,5 млн рублей, лидер КПРФ Геннадий Зюганов — 5,4 млн рублей, а руководитель фракции ″Единая Россия″ Владимир Васильев — 5,9 млн рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитался о доходе в 62,1 млн рублей, это на 25 миллионов рублей меньше, чем годом ранее. Председателю нижней палаты принадлежат земельный участок, дом, два гостевых дома, машиноместо, а также несколько нежилых и хозяйственных построек. Он также арендует один участок. Согласно декларации, Володин не владеет ни одним транспортным средством.