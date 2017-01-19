Рассматривающему "дело 13 января" (штурм телебашни в Вильнюсе в 1991 году) Вильнюсскому окружному суду (ВОС) удалось вручить повестку бывшему президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву. Повестка была вручена 28 декабря прошлого года.

Как сообщила судья Айнора Корнелия Мацявичене, повестка в суд Михаилу Горбачеву была направлена обычной почтой на адрес Фонда М.Горбачева. Литовский суд получил сообщение о вручении повестки: в адресованном суду письме имеется подпись Горбачева.

Пока неизвестно, намерен ли свидетель прибыть на процесс в Литве, согласен ли он дать показания посредством видеоконференции. В повестке, отправленной Горбачеву, указаны все запланированные даты судебных заседаний.

Литовский суд указал, что согласен провести видеоконференцию для опроса этого свидетеля. В повестке также содержится просьба, чтобы 85-летний политик указал лицо, с которым можно было бы поддерживать связь по поводу дистанционного опроса. Еще одна повестка была отправлена ему по электронной почте, третья повестка — через Министерство юстиции.

Как сообщалось, Вильнюсский окружной суд в октябре прошлого года постановил опросить Горбачева в качестве свидетеля. Просьбу опросить бывшего лидера Советского Союза подали сын погибшего во время январских событий 1991 года Аполинараса Повилайтиса Робертас Повилайтис и его адвокат.

Суд ранее заявил, что не требует обязательной явки Горбачева в суд и готов заслушать его показания в режиме видеоконференции. Суд пытался получить показания Горбачева и раньше, но российские власти отказывались им в этом помочь. Михаил Горбачев ранее отрицал, что давал приказ стрелять в Вильнюсе.

Дело рассматривается с начала прошлого года. По своему объему оно считается крупнейшим за всю историю литовской судебной системы. Сейчас суд заслушивает показания потерпевших, которых в материалах дела насчитывается около 500.

Литва 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза, однако Москва сочла это решение антиконституционным. 9 января на улицах Вильнюса были размещены советские солдаты — под предлогом розыска уклоняющихся от службы в армии.

В ночь на 13 января 1991 года в результате событий у телебашни Вильнюса, возле Дома печати и здания Литовского радио погибли 14 человек, десятки людей получили ранения.