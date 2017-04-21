Сейм Литвы приступил к рассмотрению закона, который позволяет запрещать въезд на территорию страны иностранцам, связанным с коррупцией крупного масштаба, отмыванием денег и нарушением прав человека. Об этом сообщает ru.Delfi.lt со ссылкой на BNS.

Положение нынешнего закона о правах иностранцев предусматривающее, что иностранцу могут запретить въезд в Литовскую Республику на срок более пяти лет, если он может представлять угрозу государственной безопасности или общественном порядку, предлагается дополнить прочими условиями. Согласно проекту, лицо может попасть в черный список, если имеется информация или серьезные основания подозревать, что иностранец участвовал в крупномасштабной коррупции, отмывании денег или в нарушении прав человека. Также основанием для отказа на въезд в Литву может быть, если лицо представляет угрозу не только безопасности и общественному порядку в Литве, но и в других странах Евросоюза и НАТО.

Проект закона выдвинула группа членов Cейма из разных партий. В первом чтении за него проголосовали 87 депутатов, десять воздержались. Следующее рассмотрение на пленарном заседании намечено на 15 июня.

Сергей Магнитский (на фото) работал юристом в фонде Hermitage Capital. Основатель фонда Уильям Браудер утверждает, что Магнитский сумел выявить мошенническую схему, благодаря которой сотрудники российского МВД похитили из бюджета страны почти 5,5 млрд рублей. В итоге к уголовной ответственности были привлечены как раз Браудер с Магнитским. Браудер был заочно приговорен российским судом к девяти годам колонии по обвинению в уклонении от налогов, а задержанный по тому же делу Магнитский скончался в СИЗО еще до суда.

После смерти Магнитского, вызвавшей широкий международный резонанс, в США был инициирован законопроект, позволяющий замораживать активы людей, причастных к его смерти и другим нарушениям прав человека, и отказывать им в американской визе. Аналогичные законы были приняты в Великобритании и Эстонии.