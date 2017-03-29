Сейм Литвы приступил к рассмотрению предложения установить, чтобы не менее 90% программ ретранслируемых телеканалов были озвучены или снабжены субтитрами на языках Евросоюза. Предполагается, что эта мера направлена на ограничение объемов "российской пропаганды" в литовском телеэфире, сообщает ru.Delfi.lt со ссылкой на BNS.

Во вторник парламент одобрил эту норму в первом чтении. Предложение установить, чтобы не менее половины телевизионного эфира было отдано европейской продукции, было отклонено.

Аналогичные поправки вносила в сейм прошлого созыва президент Даля Грибаускайте, мотивируя борьбой с враждебной пропагандой, однако тогда поправки не были приняты.

Авторы поправок, представители Консервативной партии, утверждают, что количество российской продукции на ТВ в последнее время заметно возросло. В 2007 году за одну неделю в январе литовские каналы показали 79 часов российской продукции, в 2016 году - 151 час, а в этом году - 198 часов, и это преимущественно было созданные в России телесериалы. По словам авторов проекта, Россия считает телевидение инструментом своей "мягкой силы".