Литовская генеральная прокуратура приняла решение об отказе России в экстрадиции бывшего главы грузинского антитеррористического центра Зураба Майсурадзе, передает РИА "Новости".

"Оценив собранный материал по делу Зураба Майсурадзе, был сделан вывод, что просьба о выдаче лица в связи с уголовным преследованием была предоставлена по политическим мотивам и в связи с осуществляемой внешней политикой России по отношению к Грузии", — говорится в официальном сообщении генпрокуратуры.

Решение прокуратуры еще должен утвердить Вильнюсский окружной суд, сообщает ru.delfi.lt.

Майсурадзе был задержан в Вильнюсском аэропорту 2 декабря, когда прилетел из Киева. При обычной проверке документов прибывающих в Литву граждан стран, не входящих в ЕС, должностные лица установили, что Майсурадзе находится в международном розыске по инициативе российского отделения Интерпола.

Через несколько дней Майсурадже был отпущен, в отношении него были избраны иные меры пресечения до решения вопроса о выдаче России.