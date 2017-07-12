11 июля после обеда на Каунас и Вильнюс обрушился ливень, дождь затопил дороги, стоянки, во дворах образовались лужи. Временно было нарушено движение транспорта.

В Вильнюсе дождь затопил не только улицы, но и некоторые здания. На входе в бизнес-центр Vertas начал бить настоящий фонтан.

Из-за сильного ливня в Вильнюсе было нарушено движение транспорта, местами образовались заторы. Особенно проблематично было на ул. Гележине Вилко — под мостом около Педагогического университета, на перекрестке ул. Гележине Вилко и Укмергес, а также на Укмергес у Шешкинской поликлиники — там зафиксировано ДТП.

Было нарушено и движение общественного транспорта. На ул. Т.Нарбуто у ТЦ Panorama и Жверинаса стояла вода, поэтому не могли проехать автобусы 4G, 30, 49, 69 и троллейбусы 9, 19. На ул. Кястуче между ул. Селю и Латвю, на контактную сеть троллейбусов упал сук.

Были проблемы и в ТЦ. Читатели поделились новостями из ТЦ Panoramа и Akropolis. В ТЦ Panoramа ливень затопил подземную парковку, клиенты добирались до автомобилей по воде.

Представитель Литовской гидрометеорологической службы Вида Ралене сообщила, что после обеда дождь сначала пошел в Сувалкии, там наблюдалась и первая гроза. "Большие дождевые тучи из Сувалкии распространяются в центральные районы, они сначала достигли Каунаса, потом направились на восток", — сказала DELFI синоптик.

По словам Ралене, кратковременные, но сильные ливни, а местами и град, гроза ожидаются и в южных, и в восточных районах Литвы.



