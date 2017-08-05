Магистратский суд Вестминстера в Лондоне принял решение об отказе в экстрадиции в Россию зятя Бориса Березовского Георгия Шуппе, передает Associated Press.

"Я отклонил запрос России на вашу экстрадицию", — сказал судья Кеннет Грант. Он также сообщил, что у российской стороны есть 14 дней на обжалование вердикта, информирует Gazeta.ru.

В 2015 году сообщалось, что Мосгорсуд признал законным заочный арест Шуппе, который обвиняется в организации убийства основателя сети магазинов "Партия" Александра Минеева. Минеев был убит 22 января 2014 года в Королеве.

По версии правоохранительных органов, в убийстве замешаны зять покойного олигарха Бориса Березовского Георгий Шуппе и его деловой партнер, владелец швейцарской инвесткомпании Михаил Некрич.

Борис Березовский скончался в своем доме в Аскоте (графство Беркшир, Великобритания) 23 марта 2013 года. Работник из обслуживающего персонала бизнесмена обнаружил его тело на полу ванной комнаты, запертой изнутри. Специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти, все указывало на то, что бизнесмен повесился.

Березовский с 2000 года находился в эмиграции в Великобритании. В России он обвинялся в многочисленных преступлениях и был заочно приговорен к тюремному заключению.

В октябре 2014-го в Швейцарии были арестованы счета, которые принадлежали Борису Березовскому. Речь идет о счетах в размере 21 млн швейцарских франков. Арест был наложен по запросу Генпрокуратуры России. По сегодняшнему курсу, эта сумма равнялась примерно 900 миллионам рублей по тогдашнему курсу, при том что долг Березовского, по данным правоохранительных органов России, составляет 3,2 миллиарда рублей.