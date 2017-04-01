"Мы вместе вносим большой вклад в обеспечение социальных гарантий и равенства прав белорусов и россиян, а также углубление двусторонних гуманитарных связей. Высокий уровень доверия позволяет нам тесно взаимодействовать в сфере внешней политики и безопасности", — говорится в обращении президента.

По его словам, союзный проект раскрыл огромный созидательный потенциал для дальнейшего развития экономик Белоруссии и России. "Однако масштаб достижений не должен восприниматься как данность. Различного рода испытания на прочность обнаруживают их хрупкость. Поэтому совместными усилиями мы сможем эффективно преодолеть трудности, которые диктует нам мировая повестка дня, открыть новые возможности для подъема национальных экономик, повышения благосостояния наших народов", — цитирует обращение ТАСС.

Праздник 2 апреля Лукашенко назвал символом "непреходящей ценности белорусско-российской дружбы". "Историческая память и взаимная поддержка всегда были для нас выше любых меркантильных или тактических соображений, и наш общий долг — хранить верность этому судьбоносному выбору", — говорит он.

В заключение президент Белоруссии выразил уверенность, что стремление людей к совместному созиданию будет успешно реализовываться.

2 апреля 1996 года президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Ровно через год, 2 апреля 1997 года, был подписан договор "О Союзе Беларуси и России".