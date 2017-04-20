Лидер республики на встрече с губернатором Нижегородской области России Валерием Шанцевым прокомментировал внешнюю политику страны. "Мы на Западе никому не нужны. Там такого добра, как Беларусь, хватает и без нее. А как меня любят на Западе, вы помните с тех времен. Ничего здесь не изменилось. Мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что республика не может "ссориться ни с Россией, ни с Западом". "Наша судьба такая", — добавил белорусский президент.

11 апреля Лукашенко посоветовал США ограничить свои интересы североамериканским континентом. 7 апреля он заявил, что Россия не готова к созданию полноценного Союзного государства. Тогда он также выразил мнение, что отсутствие равноправия Москвы и Минска является причиной экономических проблем Белоруссии.