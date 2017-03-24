"Вот они обижаются — услышали мое заявление в Могилеве про Украину, Литву и Польшу. Но если это так?! Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев. Большинство там денег оставалось, но и наши жили и живут неплохо, все в особняках, на Mercedes разъезжают", — заявил Лукашенко сказал в ходе посещения Гродненской области.

"Почему пишут: мы не тунеядцы? Не тунеядцы — так чего оправдываетесь?. Это же они первые тунеядцы, они боятся, что им надо выходить из тени и показать в декларации особняк. А где деньги взял?" — заметил глава государства.

Лукашенко при этом подчеркнул, что тех людей, которые, выходя на акции, хотели решить какие-то свои вопросы, просто пытались использовать. Поэтому многие, осознав это, начали уже отказываться от участия в подобных предстоящих мероприятиях.

"Увидели, даже из этих отмороженных (там же не все такие), что и их тоже хотели использовать. А когда увидели эти арсеналы, говорят: нет, мы не пойдем. Начали отказываться от всех этих митингов и демонстраций. Поняли, что власть не испугалась. Испугаешься — мне будет плохо, а вам вообще невмоготу", — заключил белорусский лидер.

"Ситуация украинская в Беларуси не со мной. Не могу допустить, чтобы в Беларуси повторился украинский вариант", — подчеркнул белорусский лидер. По словам Александра Лукашенко, в Беларуси кому-то хочется устроить заварушку.

"Кому-то хочется взорвать обстановку, и они используют наших отморозков. Дошли до того, что, как партизаны, ямы копали и прятали. Прячут оружие, арматуру, топоры, ножи, гранаты и прочее. И все говорят: это мы патриотизму детей учим. С боевыми гранатами детей учить?", — задался он вопросом.

"Чешутся у кого-то руки. Но есть некий барьер, который никто не должен переступить, нарушая закон и Конституцию. И если власть этого не увидит, тогда это будет цепная реакция, ее очень трудно остановить, потому что будут втянуты миллионы людей", — заявил он.

Александр Лукашенко рассказал, что сообщение о готовящейся провокации поступило от уроженки Беларуси, которая проживает в одной из стран Запада. "Выехали туда люди, нашли эту женщину, и она в открытую говорит: я ничего не боюсь, напишу заявление, чтобы вы были предупреждены. Это нас подтолкнуло к активным действиям, я поручил спецслужбам немедленно начать операцию по разработке этих людей, и мы вышли на целый арсенал оружия", — сказал он.

Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил, что задержанные активисты группировок "Белый легион" и "Молодой фронт" собирались принять участие в массовых беспорядках.

21 марта Лукашенко сообщил о задержании двух десятков боевиков, готовивших вооруженную провокацию. "Один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — на Украине, в Литве или Польше — не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву", — рассказал глава государства.

В Вильнюсе слова Лукашенко назвали измышлениями, Киев обвинил белорусского лидера в оскорблении чести и достоинства украинцев.

20 марта Лукашенко заявил, что "пятая колонна" и бежавшие за границу "отморозки" при поддержке западных спецслужб намерены дестабилизировать ситуацию в Беларуси.