Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад не допущен в качестве кандидата для участия в выборах главы исполнительной власти страны, передает иранский телеканал Press TV.

Ранее сообщалось, что Ахмадинежад, занимавший пост президента в 2005-2013 годы, подал документы для регистрации кандидатом в президенты, несмотря на свои прежние заявления о том, что не намерен участвовать в выборах, так как духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи рекомендовал ему этого не делать.

Борьбу за пост президента Ирана в ходе предстоящих в мае выборов поведут шесть кандидатов. Согласно обнародованному Штабом по проведению выборов МВД Ирана списку, в избирательные бюллетени будут внесены имена шести претендентов. Ими стали: действующий президент Ирана Хасан Рухани, действующий первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф, хранитель мавзолея имама Рези Эбрахим Раиси, бывший министр культуры Ирана Мостафа Мирсалим, бывший министр промышленности ИРИ Мостафа Хашеми Таба, сообщает агентство IRNA.

Ранее Наблюдательный совет Ирана, в состав которого входят представители высшего шиитского духовенства и исламские юристы, рассмотрел все выдвинутые кандидатуры на предмет их компетентности.

На прошлой неделе в Иране проводилась регистрация кандидатов в президенты. В ходе продолжавшейся пять дней кампании Штаб по проведению выборов МВД страны зарегистрировал 1636 человек — 1499 мужчин и 137 женщин, отмечает ТАСС.

Согласно иранскому законодательству, каждая кандидатура должна быть рассмотрена Наблюдательным советом. Этот надпарламентский орган власти призван следить за соблюдением норм ислама в стране, соответствием шариату принимаемых законодательных актов и контролировать компетентность лиц, претендующих на выборные должности. Как правило, он отклоняет подавляющее большинство выдвигаемых кандидатур.

Двенадцатые по счету в истории Ирана выборы президента пройдут 19 мая. Фаворитами считаются баллотирующийся на второй срок действующий президент страны Хасан Рухани, которого поддерживают иранские реформаторы, и кандидат от консервативного лагеря Эбрахим Раиси, которого активно поддерживают силовые структуры, в частности Корпус стражей Исламской революции.