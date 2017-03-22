"Мы шли от "Лондонского глаза" [колесо обозрения, расположенное напротив здания парламента], на котором только что были. Возле Вестминстерского моста услышали что-то вроде взрыва и собирались пойти через мост в сторону парламента. Зашли на мост, а люди быстро шли нам навстречу, и тогда мы увидели одного лежавшего человека, а через несколько метров — еще одного. Какая-то женщина нам сказала, чтобы ребенок не смотрел, потому что, очевидно, там были погибшие. На мосту была умеренная паника, люди разбегались, и мы тоже спустились с моста. Так как крови не видели, то не вполне понимали, что произошло", — рассказал Марис.

"Чувства? Ужасные. Потом мы еще сидели между мостами, люди вокруг плакали, дети переволновались. Еще десять минут назад мы снимали видео с "Лондонского глаза", и тогда заметили, что случилось что-то кошмарное. Сначала подумали, что произошла автоавария, потому что ничего не понимали. В тот момент полиция еще не подъехала, она прибыла через несколько минут", — продолжил Марис.

По его словам, они могли оказаться ближе к происходящему, потому что сначала у них было зарезервировано другое время посещения "Лондонского глаза", и тогда они могли сначала отправиться осматривать Big Ben и здание парламента.

"За пределами центра все спокойно, паники нет", — сказал Марис, который с семьей приехал в Лондон в гости к друзьям.