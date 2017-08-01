По информации отдела по делам гражданской обороны и ЧП районной администрации Хабаровского края, "грузовая машина везла из рыболовецкого колхоза рыбу и на подъеме, недалеко от Николаевска, часть груза — не больше тонны — высыпалось на дорогу. Речки сейчас пустые, медведи учуяли запах, вышли на дорогу и все съели". Также известно, что водитель КАМАЗа был пьян.

@debri_dv В нерестовых реках Нижнего Амура нет рыбы, медведь кормится на дороге Николаевск -Маго! Так перевозят рыбу с заездков! pic.twitter.com/QTpwmWmHlQ

— Александр (@ii_zhi) July 31, 2017