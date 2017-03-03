Подобное решение Бушар приняла после того, как Кале посетил министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру.

После сноса лагеря в ноябре 2016 года несколько сотен мигрантов по-прежнему остаются в этом французском городе и его окрестностях, получая продовольственную помощь от местных гуманитарных организаций.

Один из основателей подобной организации "Утопия 56" (Utopia 56), которая ежедневно обеспечивает питанием детей-беженцев, сообщил изданию, что он "потрясен крайней жестокостью этого решения".

Таким образом, как пишет Le Monde, Бушар хочет помешать появлению новых стихийных лагерей в Кале.

"Джунгли" был крупнейшим подобным лагерем мигрантов на территории Франции. Численность его обитателей достигала 10 тысяч человек. Местные жители постоянно выражали недовольство соседством с трущобами из-за резко обострившейся криминогенной обстановки и царившей здесь антисанитарии.