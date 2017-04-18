В секретных встречах, по информации издания, принимал участие глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ), который, как считает комиссия Бундестага по расследованию деятельности АНБ в Германии, стоял за многочисленными нелегальными прослушками на территории страны.

Последняя встреча Меркель с руководителями британских спецслужб — с директором британской контрразведки MI-5 Эндрю Паркером, главой внешней разведки MI-6 Алексом Янгером и руководителем GCHQ Робертом Ханниганом — состоялась в октябре 2015 года в официальной загородной резиденции тогдашнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона "Чекерс".

Как продолжает Focus, секретные брифинги Меркель вызвали сильную критику со стороны немецких экспертов по безопасности. "За последние 12 лет нахождения на посту канцлера госпожа Меркель ни разу не приняла участия в еженедельных брифингах президентов немецких органов безопасности. Так почему же она ездит в Англию? Неужели она не доверяет собственным людям?" — заявил изданию высокопоставленный источник в правительстве Германии.

В знак благодарности за предоставленные британцами сведения Меркель передала им досье на президента России Владимира Путина и аналитические материалы по ситуации в Крыму, подготовленные Федеральной разведывательной службой Германии (BND), говорится в статье.

Британская сторона, замечает Focus, оказалась удивлена, узнав, что немецкие спецслужбы не были заранее проинформированы о встречах Меркель с главами британских спецслужб в Великобритании.