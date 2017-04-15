На конференции "Открытой России", которая проходит в Таллине, будет избран новый совет движения, а из членов совета выберут председателя.

"Открытая Россия — это не Ходорковский, а все мы. Я убежден, что своей успешной работой мы сможем подать пример обществу, что мы можем строить свое будущее совместно, сами, без вождей", — заявил Ходорковский.

О том, что Ходорковский покинет пост председателя "Открытой России", было объявлено в начале марта. Тогда исполнительный директор движения Тимур Валеев отметил, что у Ходорковского останется статус основателя движения с "довольно-таки хорошими полномочиями", которые позволят ему "влиять на работу движения без каких-то проблем для себя".

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году как общественная организация. Первоначально она занималась преимущественно образовательными проектами. После приговора Михаилу Ходорковскому, осужденному за хищения, организация фактически прекратила деятельность.

В 2014 году после освобождения из колонии Ходорковский заявил о возобновлении работы "Открытой России" в виде "общественной инициативы". Осенью 2016 года в Хельсинки прошла учредительная конференция одноименного движения.