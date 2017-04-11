Министерство обороны России 11 апреля подтвердило сообщения СМИ о гибели в Сирии двух российских военнослужащих.

"Российские военнослужащие контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером — российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков", — сказано в сообщении ведомства.

В результате взрыва мины двое российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики", — говорится в пресс-релизе Минобороны.

Днем ранее агентство РБК сообщило, что в Сирии, предположительно, погибли двое российских солдат, которые попали под минометный обстрел 9 апреля.

В конце марта группа Conflict Intelligence Team, которая занимается расследованием военных конфликтов, сообщила о гибели девяти россиян в Сирии в период с конца января по конец февраля 2017 года. Агентство Reuters отмечало, что с конца января в Сирии погибли 18 россиян — втрое больше, чем отчитывались власти РФ, передает Newsru.com.

11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о гибели российских военных в Сирии, переадресовав этот вопрос в Минобороны.