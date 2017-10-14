"Штурмовые подразделения сирийской армии под командованием генерала Хасана Сухела, сломив ожесточенное сопротивление террористов в центральных и южных кварталах, полностью освободили город", — сообщает ведомство.
Минобороны подчеркивает, что разгром террористов в Меядине создал необходимые условия для перерастания тактического успеха сирийских войск в оперативный.
"В настоящее время штурмовые отряды генерала Хасана Сухела при поддержке российских ВКС развивают наступление", — говорится в сообщении.
Неделей ранее стало известно, что армия Сирии окружила боевиков ИГ в Меядине.