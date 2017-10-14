Минобороны РФ сообщило о полном освобождении сирийского города Меядин

Foto: Sputnik/Scanpix/LETA Сирийские войска завершили операцию по уничтожению боевиков группировки "Исламское государство" в городе Меядин. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в "Газету.Ru". "Штурмовые подразделения сирийской армии под командованием генерала Хасана Сухела, сломив ожесточенное сопротивление террористов в центральных и южных кварталах, полностью освободили город", — сообщает ведомство. Минобороны подчеркивает, что разгром террористов в Меядине создал необходимые условия для перерастания тактического успеха сирийских войск в оперативный. "В настоящее время штурмовые отряды генерала Хасана Сухела при поддержке российских ВКС развивают наступление", — говорится в сообщении. Неделей ранее стало известно, что армия Сирии окружила боевиков ИГ в Меядине.

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