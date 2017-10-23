Мужчина совершил нападение на территории редакции. Он задержан охраной и передан полиции. После нападения Татьяна Фельгенгауэр была госпитализирована, ей поставлен катетр. По словам врачей, угрозы для жизни ведущей "Эхо Москвы" нет.

В апреле этого года российский писатель Михаил Веллер устроил скандал в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы": он отшвырнул в строну микрофон и кружку, а также плеснул водой в сторону ведущей программы "Особое мнение" Ольги Бычковой.

А в мае в Санкт-Петербурге активисты "Другой России" вылили на главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова три бутылки виски. Инцидент случился в Александринском театре, где Венедиктов принимал участие в проекте "Открытые диалоги".