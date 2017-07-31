В Париже на набережной реки Сена недалеко от собора Парижской Богоматери появилась "туша кашалота". Туша животного выглядит очень реалистично, но на самом деле является лишь художественной инсталляцией.

Кашалот, получивший имя Капитан Бумер (в честь персонажа из романа "Моби Дик"), был доставлен на набережную Сены голландской арт-группой Captain Boomer Collective, сообщает издание Mashable.

Арт-группа создала реалистичную модель мертвого кита с целью обратить внимание общественности и повысить осведомленность о разрушении экологической системы. По словам очевидцев, искусственный кашалот даже имеет характерный морской запах.

Капитан Бумер уже появлялся ранее в других уголках мира, часто и в общественных местах. Кита всегда сопровождают ученые, которые делятся с прохожими различными сведениями о жизни и проблемах этих морских животных.