Кашалот, получивший имя Капитан Бумер (в честь персонажа из романа "Моби Дик"), был доставлен на набережную Сены голландской арт-группой Captain Boomer Collective, сообщает издание Mashable.
Арт-группа создала реалистичную модель мертвого кита с целью обратить внимание общественности и повысить осведомленность о разрушении экологической системы. По словам очевидцев, искусственный кашалот даже имеет характерный морской запах.
Капитан Бумер уже появлялся ранее в других уголках мира, часто и в общественных местах. Кита всегда сопровождают ученые, которые делятся с прохожими различными сведениями о жизни и проблемах этих морских животных.