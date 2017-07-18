Вдоль побережья Адриатического моря бущуют лесные пожары, наиболее серьезная ситуация возникла на курортах Хорватии и Черногории.

В Хорватии пламя охватило сразу несколько районов. Пришлось перекрывать дороги. Пожары быстро распространяются из-за жары (до плюс 40 градусов по Цельсию). С помощью авиации хорватским пожарным удалось предотвратить распространение пламени у жилых домов около города Шибеник. Также возникли пожары недалеко от города Пула (запад страны) и на островах Паг и Вир.

Пожары, вспыхнувшие в нескольких селах вокруг горы Мосор, к югу от города Сплит, движутся к его пригородам, таким как Зрновица на востоке, где находится ракетная база. Днем 17 июля залив был окутан черным дымом, а к вечеру огонь добрался до города, распространившись на городское кладбище и городскую свалку.

Власти предупредили, чтобы жители Сплита оставались в помещениях. Некоторые районы Сплита, а также близлежащих городков Солин и Кастела, остались без электричества. В соседних селах и пригородах сгорели несколько домов.

В Черногории пожары не утихают с прошлой недели. Сейчас огонь распространяется с очень высокой скоростью, таким образом, растет угроза того, что пожары дойдут до крупнейших курортных городов.

Пожарные тушат лесные пожары вдоль побережья Черногории, а также неподалеку от столицы страны Подгорицы. А в поселке Сутоморе огонь подобрался прямо к жилым домам, все это происходит рядом от моря, где много крупных отелей и частных гостиниц. Работу пожарных осложняет сильный ветер.

МВД Черногории обратилось к ЕС с просьбой активировать механизм гражданской защиты для борьбы с пожарами. Главы муниципалитетов Херцег Нови, Котор и Тиват обратились к властям Черногории с просьбой привлечь авиацию для тушения пожаров.

В Италии тоже задействована авиация, не обошлось без жертв: власти сообщают о двух погибших. Во Франции из-за сильных пожаров было остановлено движение поездов между Парижем и Марселем. Полыхает около 500 гектаров леса, в зону бедствия пытаются попасть местные жители, чтобы забрать вещи и документы; дороги не перекрыты, но власти призывают людей воздержаться от поездок на личном транспорте — есть риск оказаться в "огненной ловушке".