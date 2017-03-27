Как сообщила Центральная избирательная комиссия после обработки почти 95 процентов бюллетеней, за пророссийскую Болгарскую социалистическую партию под руководством Корнелии Ниновой проголосовали 27,02% избирателей. Нинова уже признала поражение своей партии и поздравила соперников.
Кроме того, 4-процентный барьер в парламент преодолели коалиция "Объединенные патриоты", объединяющая несколько партий (9,12% голосов), "Движение за права и свободы", представляющее мусульманское население Болгарии (8,94%) и популистская "Воля" (4,16%).
Расстановка политических сил в парламенте нового созыва определит направление внешней политики Болгарии. Одним из основных предвыборных обещаний лидера ГЕРБ Бойко Борисова было ускоренное присоединение страны к еврозоне и укрепление отношений с Евросоюзом. Глава социалистов Корнелия Нинова в случае победы обещала усилить борьбу с коррупцией и мафией, а также блокировать продление санкций ЕС против России.
Досрочные выборы в парламент Болгарии стали необходимы после отставки правоцентристского правительства в ноябре 2016 года из-за поражения правых на президентских выборах. С января 2017-го страной руководит временное правительство, назначенное новым пророссийским президентом Руменом Радевым.