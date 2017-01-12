Украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласным решением убрал из эфира российский оппозиционный телеканал "Дождь".

По мнению Нацсовета, содержание "Дождя" не отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. У провайдероев есть месяц на замену этого телеканала другим.

Также Нацсовет на три месяца запретил трансляцию канала "Телеклуб" за трансляцию запрещенных украинским законодательством фильмов российского производства. За это время Нацсовет должен обратиться к лицензиату (в Германию) и сообщить о своем решении, сообщает "Телекритика".

Как заявил член Нацсовета Сергей Костинский, "на протяжении всего 2016 года мы неоднократно фиксировали нарушения государственного законодательства Украины со стороны "Дождя". Они транслировали российскую рекламу. Мы сделали шаг навстречу телеканалу и обратились к ним с просьбой устранить нарушения. Нам обещали прекратить это, и через два месяца появилась украинская версия "Дождя" без рекламы. Но она так и не поступила в Нацсовет".

Костинский добавил, что журналисты телеканала регулярно нарушали украинское законодательство в вопросе Крыма, передает агентство УНИАН.

"Ключевая проблема, которую мы зафиксировали, — это вопрос Крыма. Мы знаем, что ответ на вопрос "Чей Крым?" ставит точки над і, как воспринимать того или иного человека. Журналисты "Дождя" ездят в Крым с нарушением украинского законодательства. Они называют границу Херсонской области и АР Крым украинско-российской границей. Также они показывают карту РФ, на которой Крым показан как территория России. Это регулярные случаи", — заявил он.

Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева выразила сожаление в связи с таким решением Нацсовета Украины о запрете канала. Она указала, что в соответствии с условиями договоров со всеми провайдерами на Украине, вещание телеканала на всей территории страны осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы, передает Newsru.com.

Нацсовет Украины был уведомлен об этом 8 августа 2016 года, после чего претензий о несоответствии содержания телеканала украинскому законодательству "Дождь" не получал, подчеркнула Синдеева. Что касается изображения карты России, то тут телеканал руководствуется российским законодательством.

"Надеюсь, что наш украинский зритель найдет возможность смотреть "Дождь" через наш сайт, наши приложения в Smart TV и другие каналы дистрибуции", — заключила гендиректора "Дождя".

Синдеева проинформировала Нацсовет о создании отдельной версии, но документы о том, что эта версия была включена в украинский перечень иностранных каналов, предоставлены не были, так что провайдеры транслировали спутниковую версию "Дождя" с рекламой.

В марте 2014 года крупнейшие провайдеры телекоммуникационных услуг Киева прекратили вещание российских телеканалов "Россия 24", ОРТ ("Первый канал. Всемирная сеть"), "РТР Планета", "НТВ-Мир", выполняя соответствующее требование Нацсовета, затем под запрет попали ряд других российских телеканалов, но оппозиционного "Дождя" в этом списке не было.

В ноябре 2016 года правительство Украины разорвало соглашение с Россией о сотрудничестве в сферах телевидения, радиовещания и информации.