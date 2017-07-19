"Это крик о помощи. Какими бы словами он ни был выражен", — заявила она в эфире собственной программы на телеканале Newsone.

По словам Савченко, инициатива руководства самопровозглашенной республики свидетельствует о том, что они видят себя в составе Украины. "Донбасс стал России поперек горла", — отметила нардеп.

По ее словам, разрешить конфликт возможно только путем переговоров. "Необходимо говорить с людьми на той стороне — с шахтерами, с теми людьми, которых крадет Россия, выдавая им свои паспорта. Нам необходимо вернуть наших людей", — подчеркнула Савченко.

Диалог необходим, несмотря на то, что "там стоят люди, которые убивают нас, а мы убиваем их", считает политик. Вернуть Донбасс невозможно ни военным путем, ни путем зашедших в тупик минских соглашений, говорит Савченко. Единственный путь, по ее мнению, — "народная дипломатия".

При этом Савченко не считает конфликт в Донбассе гражданской войной. "Там идет не гражданская война, но война, навязанная Украине Российской Федерацией", — подчеркнула депутат.