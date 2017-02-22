NASA обнаружило семь планет, похожих на Землю: три из них могут быть обитаемы

Специалисты NASA обнаружили сразу семь аналогов планеты Земля вокруг открытой недавно звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. Эти небесные тела и размером, и массой схожи с Землей. При этом три из семи планет находятся в центре "зоны жизни" и, предположительно, обладают водой и густой атмосферой.

О сенсационном открытии эксперты объявили во время пресс-конференции, прямая трансляция которой была на официальном сайте NASA. Кроме того, о прорывном открытии астрономов был опубликован материал в научном журнале Nature, сообщает NEWSru.com.

"Это открытие может быть существенным шагом в поиске пригодной для жизни среды и мест, которые способствуют жизни", — подчеркнули в NASA, комментируя открытие планет в звездной системе TRAPPIST-1, удаленной от Земли на 40 световых лет.

В свою очередь, как сообщает Lenta.ru, Микаэль Жийон из Института технологий и астрофизических исследований Льежского университета в Бельгии, отвечающий за изучение экзопланет, пояснил, что на трех планетах может существовать вода в жидком состоянии.

Foto: NASA

Так может выглядеть восход на одной из планет. Иллюстрация — NASA

Ученые уточнили, что на трех самых близких к TRAPPIST-1 планетах, предположительно, слишком жарко для существования жизни, а на самой далекой — слишком холодно.

Открытие совершила команда Жийона, она же впервые в прошлом году обнаружила эту планетную систему. По оценке бельгийца, сейчас речь идет по меньшей мере о "самом значительном открытии за 14 лет".

Ранее считалось, что в системе звезды TRAPPIST-1 существует лишь три экзопланеты.

В июле прошлого года Жюльен де Вит из Массачусетского технологического института сообщил, что если ученые обнаружат на экзопланетах этой системы следы жидкой воды, то через 10-25 лет будет возможным определить наличие на небесных телах жизни.

Красный карлик TRAPPIST-1 находится на расстоянии 40 световых лет от Солнца. В мае 2016 года вблизи нее при помощи телескопа TRAPPIST (TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope) ученые обнаружили три кандидата в землеподобные экзопланеты.

Наблюдения за системой ученые продолжат при помощи Webb, который должен в 2018 году прийти на смену обсерватории Hubble. Кроме того, астрономы в рамках SPECULOOS (Search for habitable Planets Eclipsing ULtra-cOOl Stars) планируют заняться исследованием и поиском планетных систем вблизи красных карликов.