Вкратце хроника войны выглядит так: для острастки союзников, проводящих масштабные маневры, северокорейский режим обещает устроить запуск межконтинентальной баллистической ракеты с детонацией мощного заряда в атмосфере, дабы мир, наконец, перестал сомневаться в наличии у него не только ядерного оружия, но и средств доставки.

Для Дональда Трампа это неприемлемо. Он требует от своих военных не допустить запуска, чтобы Ким понял, что шутить с ним не будут, но не делать это слишком жестко, чтобы Киму не пришлось в ответ действительно развязывать войну.

Северокорейскую ракету уничтожают на стартовой площадке, в ответ Пхеньян, избегая прямого военного столкновения, направляет на Юг орды диверсантов, американцы, готовясь к возможной операции против режима, переправляют в регион сотни боевых самолетов, Ким посылает сигнал, обстреляв Сеул, в ответ американцы начинают массированную военную операцию.

Ким, понимая, что игра проиграна, дает команду запустить ядерные ракеты. Большая часть из них перехвачена, но некоторые достигают цели и превращают Сеул в радиоактивные развалины.

Американцы отвечают умными бомбами с ядерными зарядами. Ким Чен Ын и большая часть северокорейского руководства превращается в плазму вместе с бункерами, в которых они скрывались. Конец.

Ряд важных деталей в этой апокалиптической картине выглядит, как минимум, недостоверно. Например, трудно представить себе молчание Китая, на чьих южных границах, собственно, и разворачивается война, и куда направятся не только облака радиоактивного пепла, но и выжившие в катаклизме остатки 25-миллионного населения Северной Кореи. Сложно предположить, что и Москва останется безучастной к происходящему.

Однако, если отвлечься от технических деталей, с главной мыслью статьи - о том что развитие конфликта до ядерной стадии может стать следствием набора случайных факторов и амбиций лидеров, - можно согласиться.

Тем более, что у Трампа, а особенно у Кима репутация непредсказуемых людей.

Так ли все печально, и следует ли всерьез опасаться "корейского апокалипсиса"? Обозреватель Би-би-си Михаил Смотряев беседовал с корееведом, сотрудником Института азиатско-тихоокеанских исследований при Австралийском национальном университете Леонидом Петровым.

Леонид Петров: Я соглашусь с тем, что и Ким, и Трамп - непредсказуемые люди. Но они - лишь фигуры, возглавляющие определенные группы силы.

За Кимом стоят сотни, а скорее всего, тысячи человек из северокорейских элит, со своими интересами и желанием и выжить, и обогатиться. Естественно, в их планы ядерный Армагеддон не входит.

У Трампа тоже есть противовесы, которые не позволят ему отдавать приказы, которые не будут правильно восприняты в политических элитах США.

Собственно, мы это уже наблюдаем: если Трамп не может отменить санкции против России, Ирана и той же Северной Кореи, как он может начать войну вопреки рекомендациям своих советников?

Даже если предположить, что Ким и Трамп решили пойти друг на друга войной, надо помнить, что они находятся в разных весовых категориях.

Северная Корея - одно из беднейших государств Восточной Азии, где не хватает электричества, горючего, еды, - никак не может соперничать с раскормленными американскими военными, которых поддерживают сотни тысяч южнокорейских солдат.

Северная Корея - это такой островок противостояния Соединенным Штатам, но скорее всего, психологического сопротивления.

Противостоять американским ракетам и авиации она не может, именно поэтому ей нужно оружие, одно наличие которого предотвратит ситуацию, в которой на нее могут напасть. И никто войной на Северную Корею не пойдет.

Би-би-си: Однако нельзя отрицать, что ситуация на полуострове может выйти из-под контроля помимо воли ее участников. Собственно, этот сценарий "снежного кома" журналисты и описывают. К тому же Пхеньяну проще - в Северной Корее, похоже, отсутствует концепция "неприемлемого ущерба", в то время как в США или Южной Корее никто не готов пожертвовать тысячами солдат и, тем более, мирных жителей ради укрощения строптивого Кима. Любая ракета, прилетевшая на Гуам, в Сеул, в Токио - это уже неприемлемый ущерб. А дальше - больше. Такое же может случиться?

Л.П.: Я думаю, нет. Ситуация на Корейском полуострове достаточно напряженная уже почти 70 лет, с начала Корейской войны. Естественно, она может выйти из-под контроля в случае, если кто-то нажимает "неправильную" кнопку, или если кто-то неправильно оценивает действия другой стороны.

Например, если у кого-то не выдержат нервы, и северокорейские ПВО собьют самолет В1-В американских ВВС, регулярно летающий с Гуама в Южную Корею, чтобы попугать северокорейские радары.

В этой ситуации сразу возникнет вопрос, что делать дальше, причем возникнет он не у Трампа, а у южнокорейского президента. Нынешний президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин - человек вменяемый, он готов обсуждать с Ким Чен Ыном что угодно, лишь бы не было войны.

Но в Южной Корее были и более радикально настроенные президенты, например, Ли Мён Бак, при котором северяне утопили южнокорейский корвет, а через полгода еще и нанесли артиллерийский удар по южнокорейскому острову. Сеул ответил на это своей артиллерией, но к войне это не привело.

Всем понятно, что война на Корейском полуострове - это тупик. Во-первых, в экономическом плане, а во-вторых, а вдруг южане ее выиграют? Что они будут делать с 25 миллионами голодных, плохо образованных, достаточно агрессивных и ничего не понимающих в современной жизни соотечественников?

В Северной Корее вообще никто не собирается начинать войну, потому что они прекрасно понимают, что они ее проиграют. Проиграть войну - это значит, что лидер, его семья и семьи руководителей страны либо будут уничтожены, либо им придется бежать. Сомневаюсь, чтобы они были на такое готовы.

Ядерных катаклизмов я тоже не предполагаю: северокорейцам нечем ответить.

У них есть несколько слабых зарядов мощностью с Хиросиму или меньше, реальных испытаний ракет и боеголовок, выходящих в стратосферу и успешно возвращающихся обратно, они не проводили.

К заявлениям Пхеньяна о том, что такие ракеты и боеголовки у него есть, надо относиться сдержанно. Реально северокорейцам нечем ответить, кроме обещаний.

Этих обещаний в принципе достаточно, чтобы сдерживать ситуацию. Американцы тоже не всегда держат слово: вот, например, ядерная армада, которую планировалось отправить в Японское море. Этого не было сделано. Трамп понимает, что по соседству там - Тихоокеанский флот России, не говоря уже про Китай, да и у Северной Кореи достаточно подводных лодок, чтобы контролировать эти воды.

Идет много разговоров о том, что США нанесут удар, о высадке на северокорейском берегу, о проникновении в бункер Кима и уничтожении северокорейского руководства, разрабатываются оперативные планы - но реально агентуры в Северной Корее практически нет, и любой заброшенный туда спецназ ничего не добьется.

Северная Корея уже более 60 лет - это гарнизон, постоянно находящийся на дежурстве.

Это справедливо и в том, что касается возможных попыток агентуры Пхеньяна посеять панику в Южной Корее - там тоже привыкли ловить северокорейских лазутчиков.

Северяне заметно отличаются от южан. В каждом городе стоят телефоны-автоматы, где указан номер, куда сообщать о северокорейских подводных лодках и подозрительных людях. С прейскурантом, кстати: за подводную лодку - вознаграждение 100 тысяч долларов, за шпиона - 30 тысяч.

В общем, ситуация на Корейском полуострове куда стабильнее, чем может показаться.

Би-би-си: За границами наших рассуждений до сих пор оставался Китай, едва ли не единственный рычаг влияния на Северную Корею, хотя бы потому, что 90% торгового оборота страны приходится на Поднебесную. Кстати, при голосовании по новым санкциям против Пхеньяна Китай, как и Россия, вопреки обыкновению, их поддержал. Ситуация, когда Корейский полуостров превратился в пустыню, никому в Пекине не нужна, не нужны ему и 25 миллионов беженцев-северян, с которыми тоже непонятно, что делать. Насколько обширен китайский инструментарий для сдерживания южного соседа?

Л.П.: Рычаги влияния на Пхеньян всегда были довольно ограниченными, а сейчас они фактически себя исчерпали.

Отношения между Пхеньяном и Пекином очень прохладные, возможно, самые плохие за всю историю корейско-китайских отношений. Отчасти причина в том, что Китай ведет себя очень высокомерно по отношению к Ким Чен Ыну, его ни разу не приглашали в Пекин, в ответ Ким проводит ядерные и ракетные испытания вопреки предупреждениям из Пекина. На политическом уровне отношения сложные и почти конфликтные.

Экономические отношения тоже непростые. Торговля идет на спад, опять же по инициативе Китая. Северокорейцы продолжают обогащаться за счет Китая - посылают туда своих рабочих, накладывают санкции на китайские инвестиции, Китай, в свою очередь, ограничивает импорт из Северной Кореи.

Так что, боюсь, в этом случае Китай ничего не сможет сделать. Все, что осталось - это пытаться приструнить северокорейский режим через Совет Безопасности ООН. Но Северная Корея находится под санкциями уже почти 70 лет, и реально это ничего не меняет.

К тому же Пхеньян всегда может договориться с Россией, или даже с Южной Кореей. В Юго-Восточной Азии работают десятки тысяч северокорейских рабочих и предприятий, которые приносят валютную выручку. Ближний Восток, Восточная Европа - у северян есть пространство для маневра и без Китая.

Если Китай полностью перекроет поставки нефти и торговлю продовольствием и промышленными товарами, естественно, это существенно осложнит подпитку элит и рынков, но, я думаю, в этом случае его место займет Россия.

Россия и Китай конкурируют в Северной Корее и за доступ к портовым сооружениям, и за доступ к шахтам, к полезным ископаемым, а Корея полна разного рода редкоземельных металлов, которые с радостью купят и японцы, и южные корейцы.

Северокорейская экономика растет последние пять лет, и я отношу это на счет политики "параллельного развития", экономического и военного, которую проводит Ким Чен Ын.

В этом есть смысл: любое ядерное оружие экономит значительное количество средств режиму, который уже не озадачивается вопросом, сколько солдат держать на демаркационной линии, сколько выпускать новых самолетов или танков.

У них есть одно-два ядерных устройства. А один ядерный заряд способен предотвратить любую мысль о свержении режима извне, на этом и строится вся тактика. Поэтому Ким Чен Ыну очень важно об этом напоминать.

Американцы же очень любят говорить об опасности, которую представляет режим Кима и его ракетно-ядерная программа, потому что им очень выгодно держать в страхе своих региональных союзников - Южную Корею и Японию.

Чем страшнее Северная Корея, тем активнее Сеул и Токио покупают американское вооружение, дорогостоящие комплексы ПРО.

То есть Пхеньян выполняет роль регионального пугала, которое прекрасно вписывается в доктрину продолжения раскола в Юго-Восточной Азии по идеологическим линиям.

Хотя холодная война якобы закончилась, но есть два Китая, не всегда согласных друг с другом, есть две Кореи, между Россией и Японией все еще не подписан мирный договор.

Я не думаю, что это в интересах Соединенных Штатов - потерять такого слабого, страшного и удобного соперника, как Северная Корея.