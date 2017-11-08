Он напомнил, что на предстоящей встрече министры намерены обсудить пересмотр структуры органов военного управления НАТО, сообщает Newsru.com. В частности, речь пойдет о планах создания двух новых команд — для защиты морских путей сообщения между Северной Америкой и Европой и для улучшения перемещения войск и техники в Европе.

"Но речь идет не только о (новых) командах. Нам также необходимо обеспечить, чтобы дороги и мосты (в странах альянса) были достаточно прочными, чтобы выдержать нашу самую тяжелую технику, и чтобы железнодорожные сети были оснащены (всем необходимым) для быстрого развертывания танков и тяжелого оборудования", — цитирует Столтенберга пресс-служба альянса.

Столтенберг добавил, что решение этих задач "потребует тесной координации между национальными правительствами и частным сектором". "НАТО и ЕС должны продолжать очень тесно работать над этим жизненно важным вопросом", — сказал он, сообщив также о намерении НАТО адаптировать структуру командования альянса для защиты от киберугроз (например, от вируса-вымогателя WannaCry).

Одной из важных тем обсуждения на встрече в Брюсселе должна стать ядерная угроза со стороны КНДР. По словам Столтенберга, ядерные программы Северной Кореи "представляют угрозу союзникам и партнерам НАТО, а также режиму нераспространения ядерного оружия… У нас есть возможности и решимость реагировать на любое проявление агрессии".

Ранее сообщалось о проблемах, возникших у НАТО при развертывании дополнительного вооружения в Европе. В частности, в начале 2017 года при переброске техники и военнослужащих в Польшу некоторые габаритные боевые машины застревали под мостами и на железнодорожных станциях. А в сентябре при въезде поезда на перрон в городе Ковалево-Поморске вблизи Торуни стоявшие на железнодорожных платформах 10 танков и БТР зацепили потолок станции.

В октябре стало известно, что НАТО разворачивает в Румынии свою новую международную группировку сил "для противостояния России на восточном фланге альянса, а также для проверки растущей российской угрозы в Черном море".

Североатлантический альянс на июльском саммите 2016 года принял решение о переброске сил НАТО в страны Балтии и Польшу. Общая группировка НАТО в Эстонии, Латвии и Литве насчитывает немногим более 4 тысяч человек.