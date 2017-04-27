В Москве неизвестные плеснули в лицо Алексею Навальному зеленкой. Приехавшие врачи скорой помощи увезли оппозиционера в больницу, который позже сообщил, что получил химический ожог глаза.

"Скорая" приехала, посмотрела на мой глаз темно-зеленого цвета и сказала, что забирает в больницу. Замотали как тяжелораненого. В Первой градской поставили "химический ожог правого глаза", — написал Навальный в твиттере. По его словам, глаз "полыхает адским огнем", "да еще и не открывается", а обезболивание затруднительно.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в твиттере сообщила, что Навальный должен был выступить на мероприятии под названием Global Event Forum. Около машины его поджидал некий человек. Он без объяснений плеснул политику в лицо зеленкой и убежал.

В декабре Навальный сообщил о своем намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году. Своей главной задачей кампании он называл регистрацию в качестве кандидата. Политик заявлял, что "оказаться в бюллетене" ему помогут 300 тысяч сторонников, "которые заранее запишут свои фамилии".

После этого Навальный начал открывать предвыборные штабы в российских регионах, что сопровождалось многочисленными конфликтами с местными властями и противниками Навального. Так, в Барнауле в него также бросили зеленкой, в Кемерове — яйцами, а в Томске предвыборный штаб эвакуировали практически сразу после открытия из-за сообщения о бомбе.