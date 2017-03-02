Как указывает Фонд борьбы с коррупцией, "все это имущество было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков". По словам Навального, Медведев и его доверенные люди "создали преступную схему", основанную на некоммерческих фондах (более подробно можно почитать здесь).

"Настоящего владельца активов почти невозможно отследить, потому что, будучи записанными на благотворительные фонды, они, по сути, не принадлежат никому. Управляют имуществом Медведева его друзья, однокурсники и доверенные лица", — говорится в расследовании.

Ранее ФБК рассказывал о "даче Медведева" в Плесе, которая записана на фонды "Градислава" и "Дар". Учредитель "Градиславы" — Леонид Рубцов, который также возглавляет фирму "Грин Ярд". Эта компания принадлежит также Фонду поддержки социально значимых государственных проектов ("Соцгоспроект"), которым управляют два однокурсника Медведева — Илья Елисеев и Алексей Четвертков.

У "Соцгоспроекта" в собственности оказалась "роскошная усадьба" на Рублевке общей площадью в 3,7 тысячи квадратных метров. ФБК оценил ее стоимость в 5 млрд рублей. Выяснилось, что усадьбу фонду пожертвовал миллиардер Алишер Усманов.

Еще одна усадьба, которая якобы принадлежит премьер-министру, находится в деревне Мансурово Курской области (там жил дед Медведева). Площадь участка — 240 тысяч квадратных метров: там есть две вертолетные площадки, декоративный пруд, спортивный корт. В этой же деревне расположен агрокомплекс "Мансурово", записанный на двоюродного брата председателя правительства.

По словам Навального, Медведев также владеет виноградниками в Анапе и горной резиденцией "Псехако" стоимостью 7 млрд рублей (там есть, в частности, спа-комната площадью 1 тысячу квадратных метров), еще одной усадьбой на Рублевке в 20 гектаров, ранее принадлежавшей Управлению делами президента. В его распоряжении также якобы есть участки земли в Краснодарском крае, исторический особняк из 29 квартир в Санкт-Петербурге, две яхты стоимостью более $16 млн, виноградник в Тоскане.

Всего, говорится в расследовании, фонды, якобы связанные с Медведевым получили 70 млрд рублей в виде пожертвований и кредитов.