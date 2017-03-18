По данным телеканала, инцидент произошел 18 марта около 7.00 (9.00 мск). Трое полицейских остановили автомобиль. Водитель достал свои документы, но потом взял в руки оружие и выстрелил в сторону правоохранителей.

Один из полицейских получил ранения. Водитель скрылся с места происшествия на своем Renault Clio. Автомобиль нашли брошенным в парижском департаменте Валь-де-Марн к югу от коммуны Стен.

Затем неизвестный мужчина украл другой автомобиль, который нашли в аэропорту Орли. Предварительная версия полиции — мужчина связан со стрельбой, которая позже произошла на территории аэропорта.

Утром 18 марта неизвестный мужчина напал на военный патруль в аэропорту Орли в Париже. Военные открыли огонь, мужчина был застрелен и погиб на месте. По данным МВД, никто не пострадал, аэропорт эвакуирован, идет спецоперация.