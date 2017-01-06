Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде, США. Об этом сообщает в пятницу, 6 января, телеканал NBC.

В результате пять человек убиты, еще восемь получили ранения, передает CNN. Стрелявший задержан, мотивы его действий пока неизвестны. Полиция предполагает, что он действовал в одиночку.

По свидетельствам бывшего секретаря Белого дома Ари Флейшера, ставшего очевидцем происшествия, в аэропорту началась паника, однако позднее "все затихло". Посетители и персонал Форт-Лодердейла эвакуированы, доступ в аэропорт закрыт. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Международный аэропорт Форт-Лодердейл/Холливуд является главным транзитным узлом для авиакомпании Spirit Airlines. Близость к морскому порту Эверглейдс, обслуживающему круизные лайнеры, определяет его популярность среди американских туристов.

#BREAKING: Reports of shooting at Ft. Lauderdale Airport. We have seen people running outside terminal. MORE TO COME. pic.twitter.com/YqiiFoqoMy— Matt Borek (@mattborek) January 6, 2017

Power 102.1FM Breaking News Fort Lauderdale Airport -Terminal 2 Shooting at least 5 to 7 killed. Shooter wearing a Bleu shirt at least 5'11 White 180 to 190 pounds. For licensing and usage, contact: licensing@viralhog.com A video posted by Chenet Nerette (@power_102.1_fm) on Jan 6, 2017 at 10:27am PST

Another angle of the evacuated Terminal 2 in FLL. #fortlauderdale #shooting #fllshooting #fll A photo posted by Taylor Elenburg (@telenburg) on Jan 6, 2017 at 11:06am PST