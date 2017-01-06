В результате пять человек убиты, еще восемь получили ранения, передает CNN. Стрелявший задержан, мотивы его действий пока неизвестны. Полиция предполагает, что он действовал в одиночку.
По свидетельствам бывшего секретаря Белого дома Ари Флейшера, ставшего очевидцем происшествия, в аэропорту началась паника, однако позднее "все затихло". Посетители и персонал Форт-Лодердейла эвакуированы, доступ в аэропорт закрыт. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Международный аэропорт Форт-Лодердейл/Холливуд является главным транзитным узлом для авиакомпании Spirit Airlines. Близость к морскому порту Эверглейдс, обслуживающему круизные лайнеры, определяет его популярность среди американских туристов.
#BREAKING: Reports of shooting at Ft. Lauderdale Airport. We have seen people running outside terminal.
MORE TO COME. pic.twitter.com/YqiiFoqoMy— Matt Borek (@mattborek) January 6, 2017