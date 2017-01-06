В результате пять человек убиты, еще восемь получили ранения, передает CNN. Стрелявший задержан, мотивы его действий пока неизвестны. Полиция предполагает, что он действовал в одиночку.

По свидетельствам бывшего секретаря Белого дома Ари Флейшера, ставшего очевидцем происшествия, в аэропорту началась паника, однако позднее "все затихло". Посетители и персонал Форт-Лодердейла эвакуированы, доступ в аэропорт закрыт. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Международный аэропорт Форт-Лодердейл/Холливуд является главным транзитным узлом для авиакомпании Spirit Airlines. Близость к морскому порту Эверглейдс, обслуживающему круизные лайнеры, определяет его популярность среди американских туристов.

Another angle of the evacuated Terminal 2 in FLL. #fortlauderdale #shooting #fllshooting #fll

A photo posted by Taylor Elenburg (@telenburg) on Jan 6, 2017 at 11:06am PST

Shooting in FLL #fll #fortlauderdale #shooting #fllshooting

A photo posted by Taylor Elenburg (@telenburg) on Jan 6, 2017 at 11:04am PST